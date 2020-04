Podor : Inquiétude autour de la réouverture annoncée du marché de Thille Boubacar

Depuis quelques jours, le combat est mené sur les réseaux sociaux . »Non à la réouverture du marché hebdomadaire de Thille Boubacar » semble être le slogan le mieux partagé dans le département. Selon des informations concordantes face à la production importante d’oignons dans la zone, les autorités auraient pris la décision de réouvrir ce marché.

D’ailleurs il sera le seul marché réouvert de la région afin de permettre aux producteurs d’écouler leurs produits. Une décision qui a fuité nous dit-on, et qui suscite beaucoup d’angoisse chez les populations. « Cette décision n’est pas la bienvenue; si les autorités ouvrent le marché ce sera catastrophique », soutient A.S. qui d »ailleurs a initié une pétition en ligne pour recueillir des signatures pour empêcher l’effectivité de cette décision « suicidaire ».

De leur côté, les populations de la commune de Podor ne cachent pas leur inquiétude car des véhicules en provenance d »autres régions entrent et sortent tous les jours avec de la marchandise et ceci constitue une menace pour les populations qui touchent du bois pour n’avoir pas enregistré un seul cas de Covid-19 dans le département de Podor.