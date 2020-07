Plus que jamais avec Macky Sall !

Dans la vie, il arrive des dates difficiles, des moments de grosses peines, de grandes anxiétés, de grandes angoisses ou de grosses déceptions. Les Prophètes l’ont vécu, les Saints l’ont expérimenté et les dirigeants l’ont enduré. C’est ce que vit difficilement le Président Macky Sall dans ce contexte social chargé et dans cette situation politique péniblement vivable. Et c’est dans ces moments qu’on a besoin de réconfort.

Je réitère mon soutien et mon engagement à Macky Sall, aujourd’hui plus que jamais. Par obligation politique et par responsabilité citoyenne et humaine. Atteint dans sa dignité et déçu du comportement de certains proches, bousculé de partout ; le camarade Macky Sall traverse des moments difficiles à supporter. Personne n’aimerait se retrouver dans une telle situation d’inconfort politico-social.

Sa solitude doit être pénible. En pleine guerre contre une épidémie aux effets nuisibles sur tous les plans, voici que ses « proches », desquels il est attendu de la discipline, de l’action et de la solidarité ; se livrent à des comportements désagréables et dégradants contre la patrie, la République et le parti. Ils symbolisent tout le contraire de ce qui est attendu d’eux. Ils ont dépassé la limite de l’acceptable.

Il urge de repenser le concept de « vétérans » et de structurer le parti. Il importe surtout de changer de « fantassins » et de repositionner les uns et les autres. Je plaide pour que les jeunes, compétents et combattants, soient récompensés à la hauteur de leurs efforts. Qu’ils soient mis à contribution dans la réussite de la mission que la majorité des sénégalais a assignée à Macky Sall et à sa coalition en février 2019.

En juin 2009, j’ai rencontré et serré la main à Macky Sall pour la première fois au siège du parti, près du cimetière Saint-Lazare. Depuis lors, je suis resté constant et engagé dans le parti. Je suis acteur de son élection en 2012 et artisan de sa réélection en 2019. Ma responsabilité est engagée dans la réussite de son mandat. C’est pour cette raison que mon soutien est indéfectible à Macky Sall, même si je ne partage pas certains choix.

Mamadou Lamine BA

