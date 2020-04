PLAN DE RIPOSTE COVID-19 : LES ENSEIGNANTS DU PRIVÉ DÉNONCENT LEUR MISE À L’ÉCART

L’enseignement professionnel privé n’est pas épargné par la crise sanitaire du Covid-19. Mais, les professionnels qui évoluent dans ce secteur dénoncent la léthargie notée au niveau de leur ministère de tutelle. Au moment, où dans les autres secteurs de l’enseignement, les ministres concernés essaient de dialoguer avec les acteurs pour trouver des alternatives bénéfiques aux apprenants, au niveau de l’enseignement professionnel privé, il y a absence total de concertation. « Nous ne sentons pas notre tutelle », a déploré le porte-parole du Collectif des instituts de formation Professionnelle Privés (CIFPP), Mbacké Guèye.

Invité à la ’’matinale’’ d’iradio, le 8 avril dernier, le ministre de la Formation professionnelle, Dame Diop déclarait : « malgré la crise, nous restons concentrés sur ces objectifs de formation, d’employabilité des jeunes qui leur permettraient d’entreprendre. Nous travaillons dans le département pour que les jeunes puissent avoir une formation de qualité, avoir un accompagnement financier pour développer leurs projets ».

Seulement pour le CIFPP, cette position affichée du ministre devrait être concrétisé de concert avec les acteurs. Ce qui n’est pas le cas. Parce que, renseigne M Guèye, depuis l’arrêt des cours, le 16 mars 2020 les instituts de formations professionnels privés ne sont plus en contact avec la tutelle. Ce qui fait qu’elles ne comprennent rien de la gestion de cette crise au niveau de leur secteur. « Le secteur de l’enseignement professionnel privé étant durement impacté nous attendons des mesures fortes de la tutelle. Le CIFPP composé d’acteurs de premier plan est disposé à contribuer au processus de gestion de cette situation. En outre, nous exigeons du ministère plus d’efforts sur l’accompagnement pédagogique de nos élèves et étudiants à l’image de ce qui se fait dans les autres secteurs en charge des questions liées à l’enseignement », lit-on sur leur communiqué parvenu à Emedia.