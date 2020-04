Covid-19: « Les masques artisanaux ne nous protègent pas contre le virus » (spécialiste)

Depuis quelques jours, des Sénégalais font recours à presque tous types de masque pour ainsi se conformer à l’arrêté du ministre de l’Intérieur portant port obligatoire de masque dans certains lieux.

Mais attention, le masque artisanal ne nous protège pas contre le virus, même si ça empêche de toucher le nez et la bouche. C’est du moins la précision faite par Dr. Ousmane Guèye, directeur du Service national de l’éducation information pour la santé (Sneips), dans un entretien avec Presafrik.



D’emblée, il rappelle que « les masques, à l’origine, étaient destinés effectivement aux personnels soignants et aux malades infectés, mais aujourd’hui, vu le nouveau visage de la pandémie avec la transmission communautaire l’élargissement été fait au niveau de la population générale. Donc toute personne qui peut se procurer des masques de qualité peut en porter, c’est bon ». Toutefois, précise le spécialiste, les masques locaux ne peuvent pas nous protéger contre la maladie.Même si on n’a pas d’études qui nous disent que ces masques sont efficaces ou pas, je dis quelque part que les masques artisanaux sont avantageux en ce sens : car ça nous empêche de se toucher le nez et la bouche par la main. Oui pour ça, c’est avantageux mais ça ne nous protège pas contre le virus ».

A l’en croire, ces masques artisanaux ne répondent pas aux normes sanitaires.



« Mais j’ai toujours dit qu’il faut encourager l’initiative locale, en l’encadrant. C’est effectivement accepter de se rapprocher de l’association sénégalaise de normalisation mais également des techniciens du ministère de la Santé, et de l’industrie pour qu’un cahier de charges béton soit mis à la disposition de nos artisanats afin qu’ils puissent produire des masques de qualité. C’est ça qui est important. En attendant, ce que nous avons sur le marché on va l’utiliser », a-t-il dit à nos confrères.