Pikine sous tension : Le député Babacar Ndiaye exige le délogement de l’arène nationale

À la suite du décès tragique de Babacar Diagne après le combat de lutte entre Ama Baldé et Franc, le député Babacar Ndiaye tire la sonnette d’alarme sur l’insécurité grandissante à Pikine après les événements sportifs.

Lors d’une conférence de presse organisée par les parlementaires de Pikine, le responsable de Pastef a dénoncé l’escalade des violences, non seulement dans le cadre de la lutte, mais aussi lors des rencontres de football et d’autres manifestations sportives. Selon lui, ces actes ne sont pas intrinsèquement liés à la discipline sportive elle-même, mais plutôt à l’environnement qui entoure ces événements, souvent marqué par des débordements incontrôlés.

Face à cette situation préoccupante, Babacar Ndiaye appelle l’État à prendre des mesures urgentes pour renforcer la sécurité aux abords des infrastructures sportives. Il préconise également une meilleure prise en charge des besoins en infrastructures du département de Pikine, afin de favoriser un cadre plus sécurisé et propice à la pratique du sport.

Le député va plus loin en plaidant pour le délogement de l’Arène nationale, estimant que sa présence au cœur de Pikine contribue à la montée des tensions et à l’insécurité ambiante. Il exhorte ainsi les autorités à envisager une relocalisation de cette infrastructure vers un site plus approprié, tout en veillant à un aménagement plus adapté pour accueillir les grandes manifestations sportives dans des conditions optimales de sécurité.