Pepole : Baba Soul immortalise le “SAYA” de Solo Cissokho

Quand le griot dans Soundjata ou l’épopée mandingue de Djibril Tamsir Niane disait « Nous sommes les sacs à parole, nous sommes les sacs qui renferment des secrets plusieurs fois séculaires [….] sans nous les noms des rois tomberaient dans l’oubli, nous sommes la mémoire des hommes ; par la parole nous donnons vie aux faits et gestes des rois devant les jeunes générations », il rappelait là la fonction cruciale que le griot joue dans nos sociétés africaines, de la conservation du savoir ancestral et sa transmission aux génération futures. C’est un de ces griots, symbole du pont entre les générations et dépositaire de cette magie qui jaillit des multiples cordes de la kora, qui a cessé de chanter trois ans

Fort de ces succès conquis localement, Solo Cissokho s’est lancé à la conquête du Sénégal, d’abord. Du monde ensuite. La France premier pays occidental à lui avoir ouvert les portes des grandes scènes n’a pas su le garder sur son sol; obligeant ce natif de Lyndiane à remonter plus en haut, dans l’hémisphère nord, où il a fini par s’installer, il y a de cela plus de deux décennies. A Oslo, en Norvège.

Virtuose de la Kora, Solo Cissokho -qui a fait des duos légendaires avec de grands noms de la musique- a réussi à transmettre le virus de la world-music à tous ses frères et sœurs comme à ses neveux, alors que son père, Djaly Kémo Cissokho, rêvait d’une carrière de bureaucrate pour lui.

C’est dans ce tube que baba Soul, ce natif de Ziguinchor lui rend un vibrant hommage “Saya”