Pèlerinage à la Mecque 2024 : Le nouveau calendrier ainsi que les détails dévoilés

Le processus de pèlerinage vers les lieux Saints de l’islam subit une refonte majeure avec l’annonce d’un nouveau calendrier fixé par l’Arabie saoudite. Désormais, les aspirants pèlerins devront prendre des dispositions bien avant le 29 avril 2024, date butoir pour toutes les opérations liées au pèlerinage, renseigne L’Observateur. Cette année, les autorités saoudiennes ont lancé les préparatifs dès le 16 septembre, marquant ainsi un changement significatif par rapport aux années précédentes.

Selon les informations relayées par le Réseau national des organisateurs privés du Hadj et de la Umrah au Sénégal (Renophus) lors de leur Assemblée générale, l’Arabie saoudite a instauré une série de nouvelles mesures visant à améliorer l’organisation du pèlerinage. Cette initiative vise à résoudre les difficultés rencontrées lors des éditions antérieures, en particulier au cours de l’étape de Mouna-Arafat.

Mamadou Guèye, Secrétaire général du Renophus, a souligné que la nouvelle approche permettra aux pays à finaliser leurs formalités d’obtenir les meilleures positions pendant le pèlerinage. Cette modification incitera les à terminer leurs préparatifs le plus tôt possible, garantissant ainsi un séjour plus confortable et fluide pour les pèlerins.

L’assemblée générale a également servi de tribune pour évaluer le pèlerinage de l’année 2023. Les membres du Renophus ont attiré l’attention des autorités sénégalaises et saoudiennes sur les problèmes rencontrés lors de l’étape de Mouna-Arafat, insistant sur la nécessité d’améliorer les conditions de séjour pour les pèlerins. Un appel a également été lancé pour une révision à la baisse des tarifs des packages, dans le but d’encourager une plus large participation au pèlerinage.