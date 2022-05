Peine de mort, Castration : Face à la série de meurtres et de viols, la tentation de la loi du Talion…

Au regard de ces crimes, notamment des meurtres, l’Union nationale des indépendants du Sénégal (UNIS) n’a pas voulu rester les bras croisés. A travers un communiqué parvenu à Seneweb le 6 mai, l’association outrée de « l’aggravation criminelle », a décidé de lancer dans les prochains jours une campagne pour la peine de mort avec l’ouverture d’une pétition. « Il faut aussi défendre la vie par la peine de mort. La peine de mort, certes, n’est pas une solution définitive à la criminalité, mais, elle est le message le plus fort et la ligne de défense la plus robuste que nous pouvons ériger contre les criminels qui DECIDENT de tuer sans droit », dit le communiqué signé du Président de l’UNIS Amadou Gueye. « Nous devons dire haut et fort que quiconque décide de tuer sera lui-même tué, martèle-t-il sur la note. Quiconque aura prémédité, organisé, commis volontairement et sans droit un meurtre deviendra lui aussi passible de la peine capitale, en juste rétribution ». Se projetant, l’association anticipe déjà des futures oppositions des défenseurs de droit de l’homme et des institutions. Pour contrer cela, elle compte sur l’appui des citoyens : « L’UNIS estime que l’écrasante majorité des sénégalais est pour la peine de mort. Cette voix majoritaire doit se faire entendre. C’est cela la démocratie. Vox populi Vox Dei ».

Lutte contre le viol : Aminata Mbengue milite pour la castration

Une peine de mort peut en cacher une autre. Là où pour lutter contre les homicides, l’exécution du criminel est préconisée par certains, contre les violeurs, une autre forme d’exécution est souhaitée : la castration. Encore appelée « la peine de mort hormonale » cette méthode existe de 2 manières. La première et la plus connue est la castration chirurgicale. Elle consiste à retirer les testicules dans le but de supprimer toute production d’hormones. Cette opération est irréversible. Ce qui n’est pas le cas pour l’autre castration dite chimique. C’est un traitement médical qui vise à réduire la production de testostérone, par la prise de médicaments. Le traitement vise à réduire les pulsions sexuelles de l’individu.

Une option préconisée par Aminata Libain Mbengue face à ces criminels à la libido insatiable et incontrôlable. La psychologue motive ce choix par ce qu’elle voit comme un échec de la loi criminalisant le viol promulguée le 10 janvier 2020. « La loi n’est pas appliquée dans les tribunaux, des faits de viols sont requalifiés en « détournement de mineurs », ce qui est totalement scandaleux », déplore-t-elle. « Il y a un mépris manifeste pour tout ce qui concerne les femmes, et les violences sexuelles qu’elles subissent sont banalisées ainsi que les conséquences sur la santé mentale et physique ». Bien que ne considérant pas la castration comme une solution « miraculeuse », la féministe pense que cette peine pourrait empêcher la récidive. « La castration doit être volontaire mais je pense qu’il faut une injonction de soins aux prédateurs car la prison seule ne suffit pas », explique-t-elle.

Le retour de la peine de mort est-il réellement possible ?

Bien que favorable à la castration, Aminata Libain Mbengue ne cautionne pas pour autant la peine de mort. « Je suis contre la peine de mort, c’est une mesure inhumaine, irréversible, et c’est prouvé qu’elle est inefficace pour réduire les crimes », confie la psychologue.

Cependant, force est de constater que cette proposition est très souvent mise sur la table par le peuple désireux de vengeance. Si cette volonté venait à se concrétiser, la peine de mort ferait son retour au Sénégal étant donné qu’elle a été aboli en 2004. En lieu et place de cette sentence, la réclusion criminelle à perpétuité ou à temps est prononcée. Pour El Hadji Iba Barry, enseignant chercheur à la faculté de droit à l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar, ce rétablissement peut se faire mais à des conditions claires : « Les voies par lesquelles on a pu abroger la peine de mort, on peut, en empruntant le chemin inverse, la rétablir. C’est une revendication, une volonté qui doit venir du peuple et de l’autorité politique. Cette dernière, consciente de ce besoin, va la soumettre et la rétablir au niveau de notre constitution et de notre code pénal ». L’enseignant chercheur affirme qu’il en est de même pour la castration. Elle doit selon lui naître d’une forte demande sociale.