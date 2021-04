Pêche : Le ministre Alioune Ndoye en déplacement pour une visite à Joal

C’est une visite peu ordinaire que Alioune Ndoye, ministre de la Pêche et de l’économie maritime, a effectuée au quai de Joal-Fadiouth.

Venu visiter les sites qui dépendent de son ministère, les pêcheurs ont obligé le ministre à changer son protocole de visite. Car, ces derniers ne voulaient plus d’intermédiaire avec la tutelle.

“Nous voulons que le ministre prenne langue avec les pêcheurs. Nous lui demandons de nous parler directement. Qu’il nous donne la part que nous méritons et qu’il arrête de nous faire des promesses qui n’arrivent jamais vers les vrais acteurs. Nous ne voulons plus d’intermédiaire entre lui et les pêcheurs”, persifle le pêcheur Ousmane Fall.