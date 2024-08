Les éléments de la police des Parcelles Assainies ont conduit hier mardi, M. Ba, alias Gambien, au parquet de Dakar. Âgé de 35 ans, il a été placé sous mandat de dépôt pour « incendie volontaire, violence et voie de fait, détention et usage d’arme blanche ». Ce dernier, ouvrier domicilié à l’Unité 19 des Parcelles Assainies, a incendié le véhicule de service de son ancien hébergeur, L. Aidara, pour se venger de lui.

À en croire L’Observateur, l’incident s’est déroulé dans la nuit du 5 au 6 août 2024, à l’Unité 13 des Parcelles Assainies. Selon la plainte déposée par la victime, c’est sa femme qui l’a réveillé aux environs de 3 h 30 et qui l’a alerté que sa voiture garée devant leur domicile était en feu. L. Aidara, son fils et son neveu ont tenté d’éteindre l’incendie avec du sable, sans succès. Une voisine leur a alors indiqué la direction qu’aurait prise l’auteur de l’incendie. C’est ainsi qu’il s’est lancé à sa poursuite, réussissant à le rattraper et à l’identifier comme étant M. Ba, qu’il avait hébergé en 2023.

Interrogé par la police, le mis en cause a reconnu les faits, justifiant son acte par un désir de vengeance contre son ancien hébergeur, qu’il accuse d’avoir détourné ses biens. Il avait déposé une plainte à la police pour récupérer ses affaires, mais la procédure n’a pas abouti. Selon le journal, frustré, M. Ba a acheté de l’essence et s’est rendu tard dans la nuit au domicile d’Aidara pour incendier son véhicule. Lors de son arrestation, Ba a brandi un couteau avant de trébucher et d’être neutralisé par Aidara et ses proches.

Le mis en cause a été déféré au parquet de Dakar et placé sous mandat de dépôt pour les chefs d’inculpation « d’incendie volontaire, violence et voie de fait, ainsi que détention et usage d’arme blanche ». Les enquêtes se poursuivent.