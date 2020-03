eudi dernier, Ronal­dinho et son frère ont été arrê­tés au Para­guay pour être entrés dans le pays avec un faux passe­port. Selon Olé, la prison où les ex-foot­bal­leurs sont actuel­le­ment déte­nus orga­nise un tour­noi de futsal.

Un tribu­nal para­guayen ayant refusé leur remise en liberté, Ronal­dinho Gaúcho et son frère Roberto de Assis Moreira partagent la même cellule de la prison Agru­pa­ción Espe­cia­li­zada de la Policía Nacio­nal de Asun­ción.

Quelques jours après l’ar­ri­vée d’un des plus grands foot­bal­leurs de l’his­toire, l’éta­blis­se­ment orga­nise un tour­noi de futsal. La compé­ti­tion se déroule tous les six mois et était donc prévue bien avant l’ar­ri­vée de Ronal­dinho. En règle géné­rale, il y a 194 déte­nus impliqués et répar­tis en dix équipes diffé­rentes.

Le tour­noi à démarré ce lundi mais, selon la direc­tion de la prison, l’an­cienne star de Barce­lone et de l’AC Milan ne devrait malheu­reu­se­ment pas y parti­ci­per.