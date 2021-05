Pape Gorgui Ndong menace Sonko : « s’il tente quoi que ce soit, il ne passera pas la nuit chez lui »

« Il n’y aura pas de deuxième vague. Parce que moi, Pape Ndong, personne ne va plus m’empêcher d’agir. En tout cas, en ce qui concerne ma commune. Ousmane Sonko ne va jamais soulever une deuxième vague dans la commune de Pikine Ouest, qu’il aille voir ailleurs à l’intérieur du pays mais pas ici dans ma commune » souligne Pape Gorgui Ndong, dans une interview accordée au journal Le Témoin.

Le maire de Pikine Ouest ajoute que « Ni Macky Sall ni personne n’y pourra rien parce que je n’écouterai plus per- sonne la prochaine fois. Sonko m’aura en face de lui s’il essaie et il dédommagera les victimes de tous les dégâts qu’il provoquera. Je sais qu’il enverra des hommes ici car c’est sa manière de faire mais je le retrouverai chez lui quand j’aurai fini avec eux. C’est la raison pour laquelle je vous dis qu’il n’y aura pas de deuxième vague parce qu’on ne lui donnera pas cette opportunité ».

L’ancien ministre de la Jeunesse de durcir ses menaces envers le leader de Pastef: « Je demande à ceux qui sont au Palais de gérer là-bas leurs affaires et de nous laisser gérer nos affaires politiques. J’attends les manifestants de pied ferme et si Ousmane Sonko tente quoi que ce soit, il ne passera pas la nuit chez lui ».