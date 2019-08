Palais présidentiel : un règlement de comptes entre trois des collaborateurs du président Macky Sall

Au Palais présidentiel, ça sent le règlement de comptes entre trois des collaborateurs du chef de l’Etat Macky Sall. Le nouveau Secrétaire général du gouvernement Maxime Jean Simon Ndiaye et son adjoint Oumar Samba Ba sont à « couteaux tirés ». En plus, le premier nommé et la Directrice des moyens généraux Awa Ndiaye, entretiennent des relations « exécrables », rapporte « L’AS » dans son édition de ce lundi 19 août 2019.

Le ministre d’Etat, secrétaire général de la présidence de la République, Mouhammad Boune Abdallah Dionne va reprendre service bientôt, après une longue absence à cause d’un problème de santé.

Entre Maxime Jean Simon Ndiaye et ses deux poulains, Awa Ndiaye et Oumar Samba Ba, c’est la guerre totale, si l’on en croit à «L’As ». Les trois hauts fonctionnaires se livrent à une bataille sans merci. De sources au Palais, ont révélé au journal que les deux derniers nommés ont entamé une opération de purge contre les proches Maxime Jean Simon Ndiaye.

Ils lui reprochent de vouloir toujours une main mise sur le Secrétariat général de la présidence de la République qu’il dirige depuis sa nomination en avril 2019. D’après une source digne de foi, Macky Sall a même été obligé de les rappeler à l’ordre.