Palais: Le PR Diomaye Faye reçoit la délégation ministérielle de l’OHADA

Le Président de la République a reçu, ce jeudi après-midi, une délégation du Conseil des Ministres de l’Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) à Dakar. Cette délégation est venue lui présenter le bilan des travaux de la 58ᵉ session du Conseil des Ministres, tenue le 17 février 2025 sous la présidence du Premier ministre, Ousmane SONKO.

Cette rencontre a été l’occasion d’échanger sur les avancées et les recommandations issues de cette session, visant à renforcer l’harmonisation du droit des affaires en Afrique et à améliorer l’environnement juridique et économique au sein des États membres de l’OHADA.