Koungheul: Le Président Bassirou Diomaye Faye attendu ce vendredi pour...

Le chef de l’État, Bassirou Diomaye Faye, est attendu ce vendredi à Koungheul pour procéder au lancement officiel d’un important projet de mobilisation des ressources en eau. Financé par la Banque Islamique de Développement (BID) à hauteur de plus de 36 milliards de FCFA, ce programme vise à améliorer la gestion et l’exploitation des ressources hydriques pour le développement agricole et la sécurité alimentaire.

Ce projet de grande envergure permettra l’aménagement et la mise en valeur de 12 000 hectares de terres agricoles, favorisant ainsi une production accrue et durable. Il s’inscrit dans une dynamique de renforcement de la souveraineté alimentaire et de lutte contre l’insécurité hydrique, en mettant en place des infrastructures modernes pour l’irrigation et la gestion de l’eau. Par ailleurs, l’initiative intègre un fort volet social et économique, notamment à travers la création de 30 000 emplois, principalement destinés aux jeunes et aux femmes, dans les domaines de l’agriculture, de l’irrigation, de la transformation agroalimentaire et des services connexes. Le projet de mobilisation des ressources en eau à Koungheul est une réponse concrète aux défis liés au changement climatique et à la raréfaction des ressources hydriques. Il vise à optimiser l’utilisation des eaux de surface et souterraines, tout en garantissant une gestion durable et équitable. Cette initiative s’inscrit dans la vision de promouvoir un modèle de développement inclusif et résilient, axé sur l’autosuffisance alimentaire, l’autonomisation des jeunes et la modernisation du secteur agricole. Avec ce projet structurant, Koungheul et ses environs pourraient devenir un pôle de développement agricole majeur, contribuant ainsi à la transformation économique du pays.