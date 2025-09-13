Ousmane Sonko : « Nous passons trop de temps dans les faits divers »

Lors de son intervention devant la diaspora sénégalaise à Milan, Ousmane Sonko a insisté sur l’importance de repenser le débat public au Sénégal. « Je passe beaucoup de temps à étudier et réfléchir sur les modèles de développement des autres pays et sur la dimension culturelle du développement. Le développement commence d’abord dans la tête », a-t-il expliqué.

Le Premier ministre a comparé le niveau des discussions publiques au Sénégal à celui d’autres nations comme l’Italie, la Chine ou les Émirats arabes unis. « Désormais, ce qui doit dominer notre débat public, ce sont des sujets comme l’économie, l’agriculture, la santé, l’investissement, le civisme et la citoyenneté. Il faut arrêter de se concentrer sur les faits divers et la vie privée », a-t-il ajouté, dénonçant les discussions de bas niveau, notamment sur les réseaux sociaux

Selon Ousmane Sonko, deux approches sont possibles : soit imposer la dimension culturelle du développement, ou s’engager volontairement dans ce changement, soit combiner les deux approches. Personnellement, je suis pour cette deuxième option, parce que le Sénégal est un pays démocratique où l’on ne peut pas imposer de dictature. Mais il doit fonctionner selon les lois, appliquées de manière stricte et sans parti pris. On ne peut pas vivre dans un pays où chacun peut se lever, allumer son live et s’attaquer à la vie privée des gens. Recentrons nos priorités », a fait savoir le leader de Pastef.