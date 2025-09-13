Ousmane Sonko à Milan : « Il y aura justice par force, la reddition des comptes sera effective »

En visite en Europe, le Premier ministre du Sénégal, Ousmane Sonko, a présenté à la diaspora sénégalaise établie en Italie les grandes lignes du Plan de Redressement économique et social (PRES), un programme que le gouvernement entend mettre en œuvre pour relancer l’économie nationale et renforcer la cohésion sociale.

S’exprimant devant un public venu nombreux à Milan, le chef du gouvernement a insisté sur l’importance de la contribution de la diaspora au développement du pays, soulignant que les transferts financiers et les investissements des Sénégalais de l’extérieur constituent un pilier essentiel pour l’économie nationale.

Abordant la question de la gouvernance et de la justice, Ousmane Sonko a tenu un discours ferme. « Il y aura justice par la force. Le rapport de la CENTIF est disponible et la reddition des comptes sera effective. Toute personne qui a pris l’argent du contribuable devra le restituer, et la justice fera son travail », a-t-il déclaré, suscitant des applaudissements nourris de l’assistance.

Le Premier ministre a également rappelé que la transparence et la lutte contre la corruption figurent parmi les priorités de son gouvernement. « La confiance entre l’État et les citoyens ne peut être restaurée qu’à travers la justice et la responsabilité », a-t-il ajouté.