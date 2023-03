Ousmane Sonko appelle son avocat franco-espagnol à son chevet : L’activiste attendu au Sénégal

Maitre Juan Branco, qui renforce le pool d’avocats du leader Ousmane Sonko, sera bientôt au Sénégal.

Dans un post, l’avocat annonce sa présence au chevet du maire de Ziguinchor, après que ce dernier l’a appelé.

Sur Tweeter, on peut lire : “J’ai longuement échangé avec M. Ousmane Sonko. L’homme, qui a une parole d’État, m’a entretenu en détail de la situation du peuple sénégalais et m’a invité à le rejoindre à Dakar dans les plus brefs délais. Je serai en conséquence dans les tout prochains jours à ses côtés.”