Ouakam : il vole une BMW et la vend à… 350 000 F CFA

Diouf, responsable de la voirie à la mairie de Ouakam, a comparu «tête baissée» en présence de ses collègues, voisins et membres de sa famille, à la barre du Tribunal d’instance de Dakar. D’après L’Observateur, qui a assisté à l’audience, «[le prévenu] a profité de son autorité et son rôle dans une opération de désencombrement pour s’emparer d’une voiture de marque Bmw accidentée et garée sur la Vdn».

Pire, avance la même source, «plutôt que de la signaler, il a choisi de se l’approprier, la bradant en l’état contre la modique somme de 350 000 F Cfa» et ce, malgré les démarches administratives entreprises par la propriétaire du véhicule, M. B. Fall, «pour éviter la fourrière».

Le journal fait savoir que le mis en cause «avait déjà contacté un ferrailleur». Ce dernier, «plus malin», «réduit [le véhicule] en pièces détachées pour revendre les organes». C’est là que le troisième mis en cause entre en jeu : «Un mécanicien achète des pièces de premier choix à des prix dérisoires. Le moteur, les amortisseurs, la boîte de vitesse, … tout est bradé à 550 000 F CFA.»

Manque de bol pour le trio, ils avaient affaire à une propriétaire tenace. Fall, après constat de la disparition de son bien, ne lâche pas l’affaire. «[Elle] a tout mis en oeuvre pour avoir le fin mot de l’histoire. Au début, A. Diouf, chez qui elle se rend à plusieurs reprises, lui assure que [sa voiture] a été mise en fourrière à Diamniadio. Sur place, aucune trace de son bien. Convaincue qu’il y a anguille sous roche, elle se décide à porter plainte.»

Le ferrailleur et le mécanicien, poursuivis pour recel, ont été jugés en même temps que Diouf. Ce dernier, passant finalement aux aveux, a invoqué l’état de santé de «sa mère, victime d’un Avc, qu’il ne peut pas prendre en charge alors qu’il est le seul soutien de famille».

Il encourt deux ans dont six mois d’emprisonnement ferme tandis que le ferrailleur, receleur au premier degré, et le mécanicien, receleur au second degré, risquent trois mois. La date du délibéré est fixé au 6 mars prochain, signale L’Observateur.