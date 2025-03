Santé au Sénégal : Vers une révolution entre recrutement massif et essor du privé!

Invité de l’émission Point de Vue sur la Radiodiffusion Télévision Sénégalaise (RTS), le Ministre de la Santé et de l’Action sociale, Dr Ibrahima Sy, a apporté des éclairages sur les défis et les perspectives du secteur sanitaire au Sénégal. Il a notamment annoncé un plan ambitieux de recrutement de 3 000 à 4 000 agents de santé entre 2025 et 2029, dont plus de 60 % seront issus des professions médicales et paramédicales.

Face à la nécessité d’améliorer l’offre de soins, le ministre a précisé que les autorités travaillent activement à définir les modalités de ce recrutement. « L’information a été partagée avec les instances concernées, et elles vont analyser les possibilités en tenant compte des ressources disponibles, comme cela a été fait dans le secteur de l’éducation », a-t-il souligné. Toutefois, il a insisté sur le fait que l’emploi dans le secteur de la santé ne devrait pas se limiter à la fonction publique. Selon lui, le secteur privé a un rôle essentiel à jouer dans le développement des infrastructures sanitaires et la création d’opportunités d’emploi. Dr Ibrahima Sy a mis en avant l’importance d’un partenariat renforcé avec le secteur privé pour développer des infrastructures hospitalières modernes et de haut standing. Il estime que la création d’hôpitaux privés de qualité au Sénégal pourrait réduire considérablement le flux de patients sénégalais qui se rendent en Tunisie, en Turquie ou au Maroc pour des soins spécialisés.

« Beaucoup de nos compatriotes recherchent des soins dans des établissements privés à l’étranger. Nous devons promouvoir ce modèle ici, afin d’offrir des services médicaux de qualité à des coûts accessibles. Cela permettra de limiter le tourisme médical et de renforcer notre système de santé local », a-t-il expliqué.

Abordant la question des ressources humaines, le ministre a insisté sur la nécessité de revoir les conditions salariales des agents de santé, afin de garantir leur motivation et de combler le déficit en personnel qualifié dans les établissements publics.

« Il est essentiel de repenser les mécanismes de motivation et de transformer certains avantages en postes budgétaires durables. Une revalorisation salariale pourrait être une solution efficace pour stabiliser et dynamiser le personnel hospitalier », a-t-il affirmé.

Avec ces annonces, le gouvernement sénégalais affiche une volonté claire de moderniser le secteur de la santé, à travers un recrutement stratégique, une meilleure collaboration avec le secteur privé et une amélioration des conditions de travail des professionnels de santé.