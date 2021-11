Opinions Libres: Halte à la persécution !!! {Par Rawane Diop }

Je vis dans la tourmente depuis 2018 sans raison, du simple fait de la volonté d’individus mal intentionnés, fort enclins dans la stratégie d’étouffement abjecte. De guerre lasse, j’ai porté plainte depuis janvier 2019, mais le mal est toujours prégnant. Tous les jours, ils se lèvent et se couchent avec moi, dans la seule et unique volonté de nuire, par le mensonge grotesque et les calomnies, de créer un monstre fictif qui n’existent que dans leur imaginaire et leur subconscient de comploteurs rabougris rongés par l’hypocrisie et la jalousie.

Je ne suis pas le ministère public, au point de s’arroger le droit de voir qui marche à côté, devant, et derrière moi. Je laisse la responsabilité à ceux qui à chaque fois que je sors de chez moi, à grands renforts de logistique, voitures, motos camionnettes, placent sur mon chemin des colis humains, des mascottes en nombre, filles, ou garçons, femmes à dessein d’entretenir le flou, pour troubler les consciences dans cette vaste entreprise mesquine de diabolisation, ramassant au passage des dizaines de photos dédiées…Moi je dis chiche des vidéos oui, publiez les. Vous avez mon assentiment. Le peuple monde verra au grand jour la supercherie …Je suis prêt à force de support à livrer les détails de cette persécution. Je fais remarquer que bien des fois, ces mêmes individus au moyen de camionnettes banalisées, recherchent systématiquement la proximité avec mon véhicule pour tenter d,y introduire leurs mascottes Leur souci est d’afficher la proximité pour une photo accablante, argument d’autorité…le cote à cote… j’hallucine pas, je ne grossis pas les faits, je les relate .C’est mon quotidien de traque ,de poursuite, de chasse à courre ,au mépris de mes droits et libertés, par tous les stratagèmes. A ce titre, par réflexe sécuritaire, je suis souvent tenté d’aller relever les plaques d’immatriculation, si, elles en existent…De grâce, opposez nous des faits à la mesure de votre agitation si tant est qu’ils existent. J’ai hâte de torpiller la supercherie. Je souffre en silence. Il en est ainsi de 2019 à 2021 sans répit. J’ai porté plainte en janvier 2019 suite à une débauche de provocation devant chez moi, au dépôt, sur mes lieux de travail, au retour d’une mosquée ou dans la rue publique. Je suis légaliste et je crois à la république, à ce titre, je soutiens mordicus qu’un verdict ne se décrète pas, il se rend dans une institution spécialisée appelée justice suivant les formes et les procédures requises, en société civilisée. Les arguments et les supports suffisent à balayer votre Vilaine entreprise. Avoir une opinion divergente et même dissidente n’est pas l’adversité..^ Afrique dans la globalisation, une braderie sans fin. ^…^Une monarchie au coeur de la république, L’infirmité rédhibitoire de l’état sénégalais ^…s’inscrivent dans la critique sociale, les travers de la démocratie et la France Afrique.

Le peuple est ma passion, sa souffrance est ma misère. L’antre de la démocratie africaine est tristement faisandé par des élites politiques à la solde des affairistes de tout horizon en congrégation. À travers ces deux ouvrages, je suis dans cette perspective. Une supposée diffamation se traite ailleurs devant des tribunaux et non par des voies détournées. À vous peuple monde, A toi citoyen libre et accompli, À vous militants des droits de l’homme et de la dignité humaine, ce laïus s’adresse à vous. Je suis persécuté injustement.J’ai un patronyme, un nom et une adresse .J’avertis et je préviens, ma seule crainte c’est de les voir passer à l’étape ultime..me kidnapper et simuler un scénario sordide d’attentat à la pudeur, ou plus ,que sais je encore .Et à grands renforts de complices laudateurs, se créer un monstre ennemi à pendre à un croc de boucher.

Rawane Diop,

Auteur, écrivain essayiste, Halte à la persécution.

Fait à Dakar le 08-11-2021