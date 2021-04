Dans mon quartier, moi la peule j’avais des voisins serere, diola, wolof, manjack, bambara, toucouleur, balante, socé, diakhanké… et même camerounais… musulmans, chrétiens, ceddo… et nous nous aimions en toute profondeur.

Des enfants sont nés entre les multiples brassages entre serere, diola, wolof, manjack, bambara, toucouleur, balante, socé, diakhanké… qui a produit des enfants aussi beaux qu’intelligents. Dans ma propre famille, d’origine peule, les brassages se sont opérés durant les générations : des mariages ont eu lieu avec des serere, des manjack, des socés ou autre… toutes les ethnies s’y retrouvent, les religions principales musulmane-chrétien également, pour tout cela je ne pourrais plus me définir comme peule… je suis une simple sénégalaise qui aime son pays, qui aime son peuple. Et pour aller plus loin : je me définie perpétuellement comme une africaine d’origine sénégalaise.

C’est çà le Sénégal, le Sénégal de paix, de tolérance, d’amour, de partage, de joie, de relations paisibles. Le Sénégal de la Tabaski, de la Korité, de noël, du ramadan, du carême… des fêtes religieuses, des fêtes culturelles, célébrées par toute la population sans distinction de culture, de religion ou autre artifices bloquants. Le Sénégal de la Téranga, tellement généreux…

Le Sénégal est UN et INDIVISIBLE. Halte aux pyromanes mal intentionnés ! Nous n’avons pas besoin de pyromanes à la bouche assassin, cracheurs de feu et de haine, la haine de soi, la haine de l’autre, la haine tout court. Nous n’avons pas besoin de divisionniste. Nous n’avons pas besoins de violence verbale, de trouble de la conscience, de nervis, de séparatistes, de hors la loi, de griot du désordre, de valise du mal, de seau pulsionnel de pagaille. Nous n’avons pas besoin de détacher, de dissocier, de fractionner, de morceler, de fracturer, de partager un peuple UNI. Le Sénégal est UN et INDIVISIBLE. Halte aux pyromanes mal intentionnés !

Nous ne devons pas faire l’apologie de la violence. Nous ne devons pas pour des intérêts personnels, centraux, nombrilistes, fallacieux, oublier l’intérêt général, l’intérêt des 16 millions de sénégalais, aussi éclairés les uns que les autres, aussi intelligents les uns que les autres, aussi aimants les uns que les autres. Aussi dignes les uns que les autres. Le Sénégal est UN et INDIVISIBLE. Halte aux pyromanes mal intentionnés !

Ce Sénégal, des grands hommes, des grands dignitaires religieux, ce Sénégal des intellectuels éclairés, ce Sénégal des Femmes et des Hommes de grandeur, ce Sénégal avec une jeunesse déterminée, consciente, une jeunesse qui ne demande que de s’en sortir. Cette jeunesse qui ne demande que son dû : une formation digne, un travail digne, un avenir digne. Le Sénégal est UN et INDIVISIBLE. Halte aux pyromanes mal intentionnés!

Enfin, le Sénégal, c’est le pays des cousins à plaisanterie qui se vouent un amour viscéralement beau et sincèrement ancré dans notre culture depuis des générations et des générations. Continuons à cultiver la paix et l’amour. Nous en avons fortement besoin en ces temps de désordre psychologique.

Les Sénégalais sont MAGNIFIQUES ! Les Sénégalaises sont MAGNIFIQUES ! Le Sénégal est UN et INDIVISIBLE.

Aïssatou DIAMANKA-BESLAND – ADB Journaliste-Ecrivaine