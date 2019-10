ONU : Une Sénégalaise promue Secrétaire Générale adjointe...

Une Sénégalais du nom de Fatoumata Ndiaye a été nommée ce jeudi, secrétaire générale adjointe services de contrôle interne des Nations-Unies.

Entrée à l’ONU en 1995 , Fatoumata Ndiaye a occupé divers fonctions au sein de l’organisation dont ceux de Directrice de l’audit interne et des investigations à l’Unicef et Directrice de la Division de l’audit interne au Bureau des services de contrôle interne (Bsci).

Elle a été membre d’un certain nombre d’organes inter-institutions du système des Nations Unies dont le Comité de haut niveau sur la gestion, le Comité permanent inter-institutions, le Groupe des Nations Unies pour le développement et le Groupe directeur de haut niveau sur la prévention de l’exploitation et des atteintes sexuelles, rapporte le quotidien « L’As ».