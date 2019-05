Omaro : « Si Cheikh Bethio pouvait répondre à Sokhna Aida, il lui aurait dit… »

L’animateur Amoro Guèye de Cheikh Béthio a brisé le silence dans lequel il s’était emmuré depuis la disparition de son guide, Cheikh Béthio Thioune. Dans cet entretien accordé à Pikini, il a déclaré que « si Cheikh Béthio pouvait se faire entendre aujourd’hui, il aurait demandé à tous de se ranger derrière son fils, Sérigne Saliou Thioune « Gueule Tapée ». »

Dans cet entretien exclusif accordé à nos confrères de Pikini, il a aussi déclaré que d’informations sures, Cheikh Bethio Thioune n’a pas souffert au moment de rendre l’âme. « Et cela, c’est grâce à Sérigne Saliou Mbacké, puisque Cheikh Béthio est une création de Sérigne Saliou. » Se disant très aimé du défunt Cheikh Béthio Thioune, Omaro Guèye a déclaré que « tous se sont rangés derrière leur nouveau guide, le fils aîné de la fratrie Thioune. » Une déclaration qui ne va pas plaire à Sokhna Aïda Diallo, l’épouse qui a été désignée comme successeur par son défunt mari. Et qui a été destituée par Touba et cela à deux reprises: son grade de Cheikh de l’islam et maintenant celui de Khalife générale des Thiantacounes.

Aussi, Omaro Guèye a déclaré qu’il serait surpris et aurait douté de sa foi en Cheikh Béthio s’il n’y avait pas eu ces querelles de chappelles et remous de positionnement constatés dans l’héritage spirituel du guide des Thiantacounes. Aussi, le chanteur préféré de Cheikh Béthio Thioune a déclaré que derrière son guide, aujourdhui Seydina Thioune, il s’est rangé derrière Serigne Saliou Thioune, le fils aîné du controversé marabout des Thiantacounes.