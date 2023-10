Officiel : Serigne Mountakha Mbacké fixe la date du Magal Porokhane

La date du Magal de Porokhane a été officiellement fixée par le Khalife général des mourides et khalife de la famille de Serigne Bassirou, l’organisateur de cet événement. Le Magal se tiendra le jeudi 25 janvier 2024.

Porokhane, une localité située dans le département de Nioro va polariser toutes les attentions en fin janvier 2025 lors du Magal dédié à Sokhna Diarra Bousso, mère du vénéré Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rassoul. La date a été fixée par le Khalife général des mourides. La communauté mouride reconnaissante à travers cet événement assimilé à une action de grâce à Dieu perpétue son œuvre.

Inconnue à son arrivée dans le foyer de Mame Mor Anta Sally, son engagement, sa détermination, sa dévotion, entre autres, ont été récompensés à travers sa descendance : La célébrité de Cheikh Ahmadou Bamba, le fondateur du Mouridisme, l’a fait connaitre aux yeux de l’humanité.

En effet, la voisine de Dieu, «Diarratoulahi» est la seule femme dans l’Islam à disposer d’un jour de célébration, aussi important que celui du Magal de Porokhane.

Fille de Sokhna Asta Walo Mbacké et de Serigne Mouhamadou Bousso, Mame Diarra était une femme exemplaire, érudit du saint coran qui, malgré le lourd fardeau des travaux domestiques et le service de son époux, savait trouver le temps de s’occuper de l’éducation et de la formation de ses enfants.