Observation et contrôle des pêches : 54 agents formés

Pour une meilleure gestion des pêches et la conservation de la biodiversité au Sénégalais, 54 agents techniciens et ingénieurs des pêches ont été formés au métier d’observateurs de pêche par la Direction de la protection et de la surveillance des pêches (Dpsp). Ce, pour faire face au manque de personnel dans ce secteur et pour renforcer la surveillance dans ce secteur.

‘’Il y a certes la marine et les autres forces de sécurité qui font un grand travail, mais sans les observateurs de pêche, il va manquer un dispositif important dans la surveillance de la pêche. Nous pensons qu’après cette formation, vous êtes outillés pour faire votre travail en respectant les principes d’éthique et de transparence’’, a souligné le capitaine de vaisseau Mamadou Ndiaye, Directeur général de la Dpsp.