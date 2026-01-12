Le ministre de l’Industrie et du Commerce, Serigne Guèye Diop, a annoncé le déploiement de missions de contrôle renforcées dans les marchés hebdomadaires afin de faire respecter le prix officiel d’achat de l’arachide, fixé par l’État à 305 francs CFA.

Cette mesure vise à mettre fin aux pratiques frauduleuses constatées dans plusieurs localités. « J’ai donné des instructions à la DCI afin d’avoir un programme particulier avec les chefs de services régionaux pour contrôler le prix de l’arachide dans les loumas », a déclaré le ministre, relevant que « des ventes de productions d’arachide sur les loumas, ce qui n’est pas normal et surtout un manque de respect du prix » persistent.

« Au lieu de 305 francs, des gens continuent d’acheter l’arachide à 250 francs. Et ça, ce n’est pas acceptable », a-t-il martelé, rapporte l’Aps.

S’exprimant samedi à Saly lors de l’assemblée générale de l’amicale des vérificateurs du contrôle économique, Serigne Guèye Diop a salué le travail des agents, annonçant la création de 13 nouveaux services départementaux de commerce.

Il s’est également félicité des résultats obtenus, affirmant que « grâce au travail important des contrôleurs et des vérificateurs, on a fait économiser à l’État 342 milliards de francs ».