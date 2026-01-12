900 000 FCFA d’indemnités : le député Ismaila Diallo brise le silence et s’explique

Le député Ismaila Diallo s’est exprimé publiquement sur l’utilisation de ses indemnités de véhicule, d’un montant mensuel de 900 000 francs CFA. Dans une publication faite sur sa page Facebook, l’élu affirme avoir agi « avec responsabilité et transparence », en précisant la destination de ces ressources.

Selon lui, ces fonds ont été principalement utilisés pour des actions sociales au bénéfice des populations locales. À ce titre, Ismaila Diallo indique avoir contribué à l’enrôlement de 151 ménages dans le programme de Couverture Maladie Universelle (CMU) au niveau de la commune de Guinguinéo.



L’élu soutient que ce type d’initiative s’inscrit dans une démarche d’appui concret aux politiques publiques de santé. Il en a profité pour appeler l’État du Sénégal à renforcer davantage le programme de la CMU et à soutenir plus efficacement les mutuelles de santé communautaires, qu’il considère comme un instrument clé de justice sociale au sein des collectivités territoriales.

Par ailleurs, Ismaila Diallo a également fait savoir qu’une partie de ces ressources a servi à la prise en charge médicale de plusieurs patients, effectuée, selon ses termes, « dans la plus grande discrétion », par solidarité et par devoir humain.