Nomination politique: Queen Biz brise le silence et répond ses détracteurs

«Ma nomination est légitime». C’est la réponse du berger à la réponse. Dans un entretien accordé à L’Observateur, Queen Biz brise le silence après sa nomination polémique en tant que PCA du Théâtre national Daniel Sorano. Installée depuis lors, «elle s’est aussitôt mise au travail».

«[…]. Aujourd’hui, nommer Queen-Biz à la tête d’une Institution culturelle prestigieuse comme le Théâtre national Daniel Sorano est tout à fait légitime, insiste l’interlocutrice du journal. Vu mon cursus et mon expérience dans le domaine de l’Art, je dirais que c’est amplement mérité.»

«Je suis également du même avis que ceux qui pensent que ceux qui ont cru au projet, qui l’ont porté et qui ont des compétences méritent d’être nommés à des postes de responsabilité. J’ai été de tous les combats certes, mais j’ai avant tout un bon profil», défend l’artiste qui a suspendu sa carrière musicale pour «se concentrer et se consacrer à [son] nouveau poste».

Queen Biz de poursuivre : «Je suis artiste et c’est cette casquette qui a pris le dessus sur ma formation de juriste. J’ai un master en Sciences politiques, relations internationales et diplomatie. Nous sommes là pour réaliser ce rêve tant attendu des Sénégalais. […]. C’est un défi à relever et il ne faut surtout pas décevoir.»

L’entrante révèle comment elle a appris sa nomination. «J’avoue que je n’ai pas été consultée pour ce poste. Je l’ai appris comme tout le monde. D’ailleurs, je dormais lorsque la nouvelle est tombée. J’ai reçu tellement de félicitations, mais je ne comprenais pas ce qui se passait. C’est par la suite que j’ai fait le tour des réseaux sociaux et que j’ai vu le communiqué [du Conseil des ministres] portant ma nomination.»

Déclinant sa feuille de route, elle explique que «son rôle sera surtout de participer aux prises de décisions stratégiques, de veiller à la conformité entre les décisions et les objectifs fixés et garantir la légitimité et la crédibilité de l’organisation auprès de l’instance gouvernementale».

«Par conséquent, indique-t-elle, j’engagerai mon carnet d’adresses et mes relations en étroite entente avec les membres du Conseil [d’administration] et la Direction générale pour atteindre nos objectifs. Vous conviendrez avec moi que le Théâtre national Daniel Sorano n’est pas qu’une institution culturelle, il est plus qu’un lieu de production artistique et plus qu’un compagnie. C’est un patrimoine qui reflète la qualité de notre héritage culturel fécond, le symbole de notre cohésion nationale et l’instrument principal de notre diplomatie culturelle. […].»

Queen Biz de conclure : «S’agissant des photos qu’ils ont sorties, cela ne me dérange nullement car c’était dans le cadre de ma carrière de chanteuse. Certaines ont été truquées. […]. Dorénavant, je vais répondre par le silence et le travail. Je ne suis plus cette Queen Biz qui était le show biz qui répondait à tout-va. La nouvelle Coumba Diallo a pris le relais. Je n’ai plus le temps, j’ai des responsabilités à assumer, des exigences de résultats.»