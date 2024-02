Nioro du Rip : la coordonnatrice du Mouvement des femmes départemental de l’ex-Pastef démise de ses fonctions

Le divorce est désormais consommé entre Aïcha Souleymane Diallo et Pastef. La coordonnatrice du Mouvement des femmes départemental dudit parti à Nioro du RIP, une ville du sud-ouest du Sénégal, a été démise de ses fonctions. Les instances ont décidé de son exclusion de la coalition Diomaye Président après avoir été à la tête d’une délégation reçue par le ministre des Finances ( Mamadou Moustapha Ba) qui leur a offert une somme de 15 millions FCFA.

« (…) Une délégation conduite par Aïcha Souleymane Diallo, coordonnatrice du Mouvement des femmes départemental de Pastef a été reçue par le ministre qui leur a généreusement offert 15 millions. Ce geste que nous dénonçons s’apparente à de la corruption et venant du ministre, cela est grave mais ne nous surprend guère car son parti a perdu la mainmise dans le landerneau politique local et départemental », peut-on lire dans le communiqué.

Alors au vue de ces agissements « répréhensibles tant ils sont graves et en déphasage avec la vision de la coalition Diomaye Président, la coordination départementale tient à préciser que la nommée Aïcha Souleymane Diallo est démise de ses fonctions et les instances ont décidé de son exclusion de la coalition. Nous tenons à préciser également qu’elle est exclue du mouvement des femmes et désormais ne parle qu’en son nom propre », ont-ils fait savoir.

La coordination par contre réaffirme son « ancrage dans la coalition Diomaye président » et « travaille pour une victoire nette et sans bavure de la coalition dès le premier tour afin de redorer le blason du Sénégal dont la démocratie est mise en mal par le régime autocratique de l’APR, adepte de pratiques politiciennes dépassées car la population sénégalaise est mâture, consciente et éveillée. »