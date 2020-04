Ngakane Gningue, nouvelle directrice de la Place du Souvenir Africain

La Place du Souvenir a un nouveau Boss, elle s’appelle Ngakane Gningue. Elle est nommée directrice de la place du souvenir africain depuis le 17 mars dernier.

En remplacement de Khadija Sy, Ngakane Gningue compte désormais travailler à la matérialisation des véritables missions de la place du souvenir Africain pour mériter, selon elle, la confiance de ses supérieurs. C’est-à-dire valoriser les grandes figures historiques, intellectuelles, culturelles et scientifiques africaines et de la Diaspora, renseigne la Rfm.

Originaire d’un village non loin de Diakhao-Sine, elle était à la tête de la direction du centre culturel régional de Fatick depuis octobre 2016.

Auparavant, elle était directrice du centre culturel régional de Kaolack puis de Kaffrine. Pour beaucoup de jeunes acteurs culturels de la région de Fatick, Ngakane Gningue était à la fois une conseillère et une formatrice. Travailleuse et surtout engagée, elle a contribué à la rénovation du centre culturel régional de Fatick, selon ses collaborateurs.

Par ailleurs, l’ancienne administratrice de la Place du Souvenir, Khadija Sy a été nommée, hier mercredi 8 avril, Présidente du Conseil d’Administration du Grand Théâtre Doudou Ndiaye Coumba Rose.