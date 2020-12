Nécrologie : le football sénégalais encore en deuil

Champion du Sénégal en 1989 et 1995 et vainqueur de la Coupe du Sénégal (1983, 1985, 1991, 1993, 1994 et 1995), il fut aussi international sénégalais et faisait partie des sélectionnés lors de la Can organisée au Sénégal en 1992 », selon un communiqué de L’ASC Jaraaf.