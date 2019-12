Naufrage au large de la Mauritanie, de nombreux migrants morts en mer

Cinquante-huit migrants au moins sont morts dans le naufrage de leur embarcation au large de la Mauritanie. Ils étaient partis de Gambie avec environ 150 personnes à bord avant que leur bateau ne sombre dans la soirée.

Un bateau de migrants a fait naufrage au large de la Mauritanie. Il transportait environ 150 personnes. Cinquante-huit corps ont été retrouvés pour le moment et 85 survivants ont pu être secourus. Selon les survivants, le bateau avait quitté la Gambie le 27 novembre et se dirigeait vers l’Espagne.

C'est une route qui était très fréquentée dans le temps, on n'en a pas entendu parler récemment. Et probablement, c'est peut-être à cause du fait qu'il y a encore plus de sécurité dans la Méditerranée et les passeurs de gens font ce qu'ils peuvent pour gagner de l'argent. Et ils essaient n'importe quelle route. C'est évidemment une route très dangereuse dans l'Atlantique Nord.Leonard Doyle, porte-parole de l'OIM

« Il s’agissait pour l’essentiel d’immigrants irréguliers qui tentaient de rejoindre l’Espagne en provenance de Gambie » précise le ministère de l’Intérieur mauritanien.

L’Organisation internationale pour les migrations (OIM) a précisé que 83 passagers avaient réussi à rejoindre la côte à la nage. « Les autorités mauritaniennes coopèrent de façon efficace avec les agences présentes à Nouadhibou », a déclaré Laura Lungarotti, cheffe de mission de l’OIM en Mauritanie. « Notre priorité est de prendre soin des survivants et de l’apporter l’aide nécessaire », a-t-elle déclaré. Les blessés ont été transportés à l’hôpital de Nouadhibou.