Nations Unies : Le Général Assane Bèye intègre la chefferie de la Monusco

Jusqu’ici Directeur Général Adjoint du Renseignement Intérieur, le Général Bèye apporte à ce poste une riche expérience en matière de défense et de maintien de la Paix.

En effet, le Général Bèye a occupé des poste stratégiques au sein de la Gendarmerie nationale. De novembre 2018 en juin 2021, général Bèye a été conseiller en sécurité et en stratégie du Délégué général au renseignement national (DRN), avant d’être nommé Directeur Général Adjoint du Renseignement Intérieur à la DGRI.

Il a aussi été Chef d’Etat Major du Cadre d’Intervention et de Coordination Interministériel des Opérations de Lutte Antiterroriste (CICO). Ce, de juillet 2016 à mars 2017.

Entre 1998 et 2001, le général Bèye a commandé le 1er escadron blindé de la légion de gendarmerie d’intervention entre, avant de devenir le commandant de cette légion, chargé du maintien et du rétablissement de l’ordre (août 2015- juillet 2016) sur l’ensemble du territoire national.

Il a également été successivement officier chargé du Renseignement, des Opérations et des Ressources Humaines au sein de l’état-major de la gendarmerie sénégalaise où il a été auparavant Chef de la division des renseignements et de la division gestion du personnel entre avril 2014 et août 2015.