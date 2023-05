Habib Beye figure parmi les trois premiers entraîneurs du Championnat national 2022/2023. Arrivée en 2021 par intérim, Beye a rapidement fait sa marque sur le Red Star.

Dans la course à l’obtention de l’une des deux premières places synonyme d’accession à la division supérieure, l’ex capitaine de l’OM sera en course avec Stefan Le Mignan de US Concarneau et Gregory Poirier de Martigues.

Le prix sera attribué aux Trophées Nationaux le samedi 20 mai.