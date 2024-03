Natation – Oumy Diop sur les Jeux Olympiques 2024 : « Ne pas se qualifier serait un gros coup dur » !

La nageuse de 20 ans a remporté une médaille de bronze aux Jeux Africains. Oumy Diop s’est prononcé sur les échéances à venir.

C’est sa première médaille dans cette compétition africaine. Comme en 2021 au Ghana ou elle est montée sur la première marche du podium des Championnats d’Afrique de natation, Oumy Diop remporte encore une fois une médaille sur les terres ghanéennes. Avec un chrono de 27’30’’, elle remporte le bronze lors des 50m papillon.

Au micro de la RFI, Oumy Diop qui fait partie des athlètes les plus prometteurs du Sénégal a abordé sa préparation. « Au niveau de la préparation, ça a été un peu compliqué ce dernier mois parce que j’ai enchaîné trois compétitions : les championnats du monde, celles universitaires et là ces Jeux africains » a-t-elle fait savoir. Plus d’une fois, elle a valu de la satisfaction à la fédération de Natation.

Ces Jeux Africains servent aussi aux athlètes de réaliser des minimas en vue des JO Paris 2024. Un objectif pour Oumy Diop qui disputera au mois de mai, les championnats d’Afrique de natation. « J’ai toujours la qualification dans un coin de ma tête. C’est la raison pour laquelle je me lève tous les jours à 5h du matin. Ne pas se qualifier serait un gros coup dur. Disputer les JO, ce serait réaliser le rêve de cette petite fille que j’étais qui a commencé à nager parce qu’elle était très attirée par l’eau, . Ce serait un accomplissement et ça rendrait fière ma famille, mes frères, qui me soutiennent tous les jours, mais aussi mes coaches et mon équipe de FIU ».