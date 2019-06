Mouvement Aar Linu Bokk : remet ça ce vendredi et promet des révélations sur Macky

« Aar Linu Bokk » n’a pas encore dit son dernier mot. Le mouvement qui, vendredi passé, a organisé un rassemblement réprimé, n’en démord pas et compte remettre ça. Actuellement en conférence de presse, les membres du mouvement annonce une marche, ce vendredi 21 juin 2019, au même endroit.

Autorisation ou pas, ils seront dans les rues pour se faire entendre concernant les 6 000 milliards qui accablent Aliou Sall. Et, ce n’est pas tout. Le mouvement prévoit de faire des révélations de taille sur cette affaire.

Pour rappel, des organisations de la société civile, partis politiques, mouvements et personnalités indépendants, ainsi que des associations et organisations communautaires ont mis en place, samedi 8 juin 2019, un large front citoyen pour la sauvegarde des richesses pétrolières et gazières du Sénégal.

Tout ceci découle de la publication par Bbc d’un reportage vidéo incriminant le frère du Président Sall de corruption avec Franck Timis, un homme d’affaires Franco-roumain, dont le passé trouble trouble les consciences puritaines sénégalaises et motive une levée de bouclier tous azimuts. Et une sortie du Procureur de la République appelant à témoin n’a pas calmé les ardeurs de la masse populaire.