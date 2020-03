Moïse Sarr rencontre les députés de la diaspora : Coronavirus

Une pierre, deux coups. Après la guérison du cas 0 venu de France, le Sénégal veut élargir son plan de riposte contre le coronavirus. A cet effet, le secrétaire d’Etat en charge des Sénégalais de l’Extérieur, Moïse Sarr, annonce une rencontre, sur les directives du ministre des Affaires étrangères Amadou Bâ, avec les 15 députés de la diaspora.

Selon le journal Libération qui donne la nouvelle dans sa parution de ce mardi, cette rencontre d’informations et de partage concernant le covid-19, prévue vendredi dans l’après-midi, permettra de discuter du plan de riposte et des mesures prises par l’Etat du Sénégal, depuis le 24 février, pour protéger ses fils établis à l’intérieur du pays et à l’étranger.