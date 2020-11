Même s’il est dans un calme olympien en s’installant à Lac Rose où il mène une vie apaisée avec sa petite famille, Modou Lô bande bien les muscles et s’entraîne sérieusement. Préparant son combat contre Ama Baldé, le Rock des Parcelles Assainies est conscient qu’il n’a pas droit à l’erreur et devra impérativement gagner pour satisfaire ses supporters. Et pour ce faire, il se défonce sur les dunes de Lac Rose avec son ami le Géant Gora Soc

