Ministre des Sports : Les 5 favoris au poste

Membre du secrétariat exécutif national de l’Alliance pour la République (Apr), Directeur Général de la LONASE depuis avril 2020, Lat Diop fait partie des profils qui pourraient intéresser Macky Sall pour le département du sport. En effet, il s’investit dans le sport. Il est également le président de Guédiawaye FC depuis octobre 2021. Lat Diop est un leader connu pour son engagement auprès du président dans certaines localités, telles que Guédiawaye, Pikine, Touba et Diourbel.

Ancien directeur de la Coopération et des Financements Extérieurs au ministère du Budget, il est originaire de Guédiawaye. Il est titulaire d’une licence et d’une maîtrise en droit des affaires à l’Université Cheikh Anta Diop (UCAD) de Dakar et d’un brevet de l’École nationale d’administration (ENA) du Sénégal en 2002.

L’administrateur civil est passé au ministère de l’Intérieur à ses débuts. Il a été également au ministère de l’Économie et des Finances. Il a eu à gérer beaucoup de postes de responsabilités Il était en même temps administrateur de la BOAD et gouverneur suppléant au FMI pour le Sénégal.

Abdoulaye Saydou Sow, pour le couronnement de son engagement sportif