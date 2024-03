Ministère de la Femme : Fatou Diané cède la place à Thérèse Faye Diouf

La passation de service entre Thérèse Faye Diouf, nouvelle ministre de la femme, de la famille, de l’équité et du développement communautaire, et Madame Fatou Diané, ministre de la femme, de la famille et de la protection des enfants sortante, a eu lieu ce lundi.

Cette rencontre a été l’occasion pour Madame le ministre Thérèse Faye Diouf de présenter ses ambitions pour ce nouveau poste, de remercier le Président Macky Sall pour sa confiance renouvelée, ainsi que de tendre la main à toutes les femmes du Sénégal, à son prédécesseur Fatou Diané et à l’ensemble du personnel du ministère.

Lors de cet événement, Thérèse Faye Diouf a déclaré qu’elle considère son nouveau rôle comme une véritable mission, et qu’elle s’engage à travailler avec dévouement et détermination pour améliorer les conditions de vie des femmes, des familles et des communautés au Sénégal. Elle a souligné l’importance de l’équité et du développement communautaire, en insistant sur la nécessité de donner aux femmes les moyens de s’autonomiser et de contribuer pleinement au développement socio-économique du pays.

La nouvelle ministre a également tenu à rendre hommage à son prédécesseur, Fatou Diané, pour le travail accompli durant son mandat. Elle a salué son engagement en faveur des femmes et des enfants, ainsi que ses efforts pour promouvoir l’égalité des sexes et la protection des droits de l’enfant. Thérèse Faye Diouf a exprimé sa volonté de poursuivre sur la voie tracée par Fatou Diané, en renforçant les acquis et en mettant en œuvre de nouvelles initiatives pour faire progresser encore davantage la situation des femmes et des familles au Sénégal. Enfin, la ministre a profité de l’occasion pour souhaiter un bon mois de mars aux femmes du Sénégal.

Le mois de mars étant traditionnellement consacré à la célébration de la Journée internationale des droits des femmes, Thérèse Faye Diouf a affirmé que son ministère mettra en place diverses activités pour marquer cette occasion et mettre en valeur les réalisations des femmes sénégalaises dans différents domaines. De son côté, Fatou Diané a exprimé sa confiance en la nouvelle ministre et lui a souhaité plein de succès dans ses nouvelles responsabilités à la tête de ce ministère essentiel pour le pays.

Elle a souligné l’importance de continuer à travailler ensemble pour faire progresser l’égalité des sexes et la protection des droits des femmes et des enfants au Sénégal. La passation de service entre Thérèse Faye Diouf et Fatou Diané marque ainsi le début d’une nouvelle ère pour le ministère de la femme, de la famille, de l’équité et du développement communautaire au Sénégal.

Les attentes sont élevées, mais les deux femmes ont exprimé leur engagement à travailler sans relâche pour faire avancer les droits et le bien-être des femmes et des enfants dans le pays.