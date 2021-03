L’affaire avait fait grand bruit dernier. En janvier dernier, le 1er janvier dernier, alors qu’un tournoi de lutte traditionnelle avait été organisé à Ngolar, les populations de Pout-Diack avaient remarqué la disparition d’un des leurs, Sonar Sène, parti à la confrontation sportive qui a fini en bagarres géantes.

Ce soir-là, alors que le tournoi s’était bien déroulé, un homme du nom de Damar Sène, repris notoire de justice, avait brandi une arme et tenu en respect des jeunes venus de Pout Diack. “Ensuite, il avait appelé des jeunes de Ngolar pour qu’ils viennent nous attaquer“, avait soutenu à Kewoulo un des rescapés de cette mission punitive. A l’origine de cette baston géante, il y avait la correction que des jeunes de Pout-Diack avaient infligée à des non circoncis de Ngolar. Et Damar Sène, qui avait entendu cette bagarre entre jeunes, avait décidé de laver l’affront à sa manière. Et la baston qui s’en est suivie a débouché à la mort de Sonar Sène, retrouvé 48 heures après le drame.

Informée de cette découverte, la gendarmerie de Pout-Diack avait ouvert une enquête et procédé à l’arrestation de 16 jeunes de Ngolar. Et après de longues garde-à-vue et audition, 12 personnes ont été relâchées parmi lesquelles Djiga Faye et Samba Sène. “De nombreux témoins les ont formellement identifiés comme faisant partie de la bande qui a agressé les jeunes de Pout Diack. Mais, pour des raisons que nous ignorons, la justice les a remis en liberté.” Ont soutenu de nombreuses sources à Pout-Diack. “Coupables remis en liberté” ou “suspects innocentés” par la justice, la libération de ces deux hommes passent mal dans la zone.

Si ces 12 personnes ont été remises en liberté, quatre suspects ont été placés en détention. Il s’agit de Damar Sène, présumé cerveau, Aly Sène, Aliou Diouf et Thiaty Cor Sène. Et, depuis, même si un semblant de calme règne dans le Diobass, les populations de Pout Diack supportent difficilement la cohabitation avec leurs voisins de Ngolar. “Ces derniers temps, pour nous punir d’avoir dénoncé leurs jeunes impliqués dans ce meurtre de Sonar Sène, nos champs ont été attaqués et nos plantations détruites. Depuis le déclenchement de cette affaire, nous vivons difficilement. Et nous nous réveillons tout le temps avec des cauchemars de cette affaire.” Ont soutenu des notables de Pout Diack.