Meurtre de Mamoudou Barry en France : qui est vraiment le suspect arrêté

L’enquête ouverte suite au meurtre de Mamadou Barry, tué vendredi dernier en France lors de la finale de la Can 2019 entre le Sénégal et l’Algérie, livre ses premiers secrets. Un suspect de nationalité turque, a été arrêté.

Le présumé meurtrier, né en 1990, a des « antécédents psychiatriques », selon l’Afp qui informe qu’il a été Interpellé ce lundi matin à Rouen à 9H30 (heure France) et a été placé en garde à vue.

« C’est un petit voyou connu pour des délits mineurs, comme de stupéfiants », a indiqué à l’AFP une autre source policière. « Il a été identifié sur la base de l’exploitation de vidéos et de témoignage », a ajouté cette source, précisant que le suspect était originaire de Canteleu, dans la banlieue de Rouen, où s’est déroulée l’agression, mais n’y habite plus.

De même source, le suspect portait « un maillot du club turc de Galatasaray », un club de football d’Istanbul, au moment des faits qui ont eu lieu vendredi vers 20h20, peu avant la finale de la Coupe d’Afrique des Nations entre l’Algérie et le Sénégal.

Vendredi soir, Mamoudou Barry, enseignant-chercheur à l’Université de Rouen-Normandie, a été invectivé par son agresseur, à la hauteur de l’arrêt de bus Provence à Canteleu, alors qu’il rentrait chez lui en voiture avec son épouse, selon des proches de la victime et l’avocat.

« L’agresseur les a pointés du doigt et a dit: +Vous les sales noirs, on va vous niquer ce soir+ », a expliqué Kalil Aissata Kéita, enseignant chercheur à l’Université de Rouen, lui aussi Guinéen et « ami proche » de la victime.

M. Barry serait descendu de sa voiture pour demander des explications. L’agresseur « l’a frappé à coups de poings et de bouteilles », puis, « la victime est mal tombée, il a perdu beaucoup de sang. Quelqu’un a tenté de lui faire un massage cardiaque », a expliqué Me Haddad. Transporté au CHU de Rouen, Mamoudou Barry, père d’une petite fille, est mort samedi.

Mamoudou Barry, âgé de 31 ans, avait soutenu une thèse de droit le 27 juin à Rouen sur les « Politiques fiscales et douanières en matière d’investissements étrangers en Afrique francophone », selon le site de l’Université.