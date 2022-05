Météo : Le Sénégal à l’heure de la canicule

La chaleur va dicter sa loi dans les prochaines 24h sur une bonne partie du territoire national. Elle sera fortement ressentie dans les régions Est, Nord et Centre, avec des températures maximales journalières qui varient entre 43 et 47°C , renseignent les prévisions météorologiques d’ Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (Anacim) , parvenues à Seneweb.

Toutefois, souligne le bulletin météo de ce jour, « au courant des prochaines 24 heures, des passages nuageux prévaudront dans la partie Sud-est du pays. Sur le reste du territoire, le ciel sera ensoleillé ».

Ainsi, « le temps sera clément dans les zones proches du littoral. Les visibilités seront légèrement affectées par des particules de poussière sur le territoire particulièrement dans la zone Nord et Est du pays. Les vents dominants seront de secteur Ouest à Sud-ouest à l’intérieur du pays et Ouest sur le littoral, d’intensité faible à modérée », indique le document.