” L’intérêt général doit être mis en avant. A quelques mois de l’élection présidentielle de 2024, la chanteuse Coumba Gawlo Seck appelle les acteurs politiques sénégalais à éviter les confrontations violentes et à privilégier l’intérêt général afin de permettre au pays d’atteindre son émergence économique, sociale, et culturelle.

De ce fait, elle déclare : « le message que je lance aux acteurs politiques est celui d’une citoyenne qui aime et tient à son pays. Quelques soit l’ambition des hommes et des femmes concernés par les malentendus, l’intérêt général doit être mis en avant. Dans une société, il ne peut pas manquer de divergences, de différences dans la vision, mais il est important d’avoir la maturité et l’état d’esprit de discuter ».

La chanteuse rappelle que depuis bientôt deux ans, la scène politique est marquée par des tensions qui naissent de la volonté de l’opposition de manifestations à travers le pays et des mesures administratives de l’Etat pour parvenir des « troubles à l’ordre public ».