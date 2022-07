Mercato : un nouvel attaquant débarque à Nantes (OFFICIEL)

A la recherche d’un attaquant pour renforcer son secteur offensif, Antoine Kombouaré a enregistré l’arrivée du jeune Evann Guessand. Le joueur de 21 ans, appartient à l’OGC Nice, a été prêté un an au FC Nantes, sans option d’achat. C’est le club azuréen qui a annoncé avoir trouvé un accord avec les Canaris pour cette opération.

Nouveau départ pour Guessand

“L’OGC Nice et le FC Nantes ont trouvé un accord pour le prêt d’Evann Guessand (sans option d’achat) pour la nouvelle saison( 2022-23), a précisé l’OGCN dans un communiqué officiel. En manque de temps de jeu, l’attaquant disputera la prochaine saison sur les bords de l’Erdre. Né à Ajaccio il entend poursuivre sa progression chez le dernier 9e du championnat.

“”C’est la seconde fois de sa jeune carrière que le jeune Aiglon (21 ans) est prêté par son club formateur. Après des prestations convainquant au Lausanne-Sport (35 matchs dans l’élite suisse, pour 7 buts et 5 passes décisives), il a joué 25 rencontres sous les ordres de Christophe Galtier dont 2 titularisations et 1 but. L’ensemble de l’OGC Nice lui souhaite une bonne saison !”, indique le club azuréen.