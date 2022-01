Menace de grève des travailleurs de Cms : Le personnel cadre réplique et vilipende les auteurs

Les travailleurs du Crédit mutuel du Sénégal (Cms) avaient annoncé une grève, les 12 et 13 janvier prochain, pour dénoncer, disaient-ils, la gabegie et le népotisme dans la boîte. Mais selon le personnel cadre, ces agissements ne reposent que sur des intérêts personnels de certains travailleurs.

‘’Pour la première fois dans l’histoire des revendications syndicales, nous voyons une grève basée sur une plateforme revendicative sans aucune revendication d’ordre professionnel’’ a fait savoir le porte-parole, César Coly, Délégué du personnel Cadre qui faisait face à la presse, ce mardi.

Selon ce dernier ‘’la grève annoncée partout n’a pas une fois respecté les dispositions de la loi régissant le droit de grève. En effet, le PV de non conciliation date de 2020, soit plus de 5 mois avant la signature de l’accord d’entreprise. D’ailleurs, c’est pourquoi, ils ne s’adressent plus à la Direction du travail, autorité habilitée en l’occurrence qui a estimé leur démarche irrégulière.’’

Le personnel cadre du Cms parle d’un ‘’soi-disant collectif, où on retrouve des gens à la moralité douteuse’’, qui tirent les ficelles pour la perturbation des activités de la boîte.

Pour César Coly et ses collègues de ce mouvement est dû à la transformation actuelle de l’institution avec le recrutement de cadres sénégalais de très haut niveau qui ont fait leurs preuves au niveau de grandes sociétés de la place. Mais aussi, le renforcement du contrôle interne: une baisse drastique des détournements a été notée depuis l’avènement du nouveau DG…

Seneweb