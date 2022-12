Mémorial de Gorée : Des acteurs culturels interpellent le président de la République sur l’arrêt des travaux

Un collectif d’acteurs culturels et communicateurs traditionnels adresse un message fort au président de la République sur l’arrêt de travaux du Musée Mémorial de Gorée.

Face à la presse, ce weekend, ces derniers interpellent le chef de l’État qui avait porté ce projet depuis le début avec un accompagnement fort, après avoir reçu l’architecte italien chargé de sa construction.

Au-delà de sa dimension culturelle, le projet avait un impact économique important, avec plus de 1 000 emplois en vue.

Face à cette situation, ces artistes et acteurs culturels, à l’initiative de leur porte-parole le promoteur culturel Ousmane Ndiaye Sy, Président de Ndakarou Festival, souhaitent la reprise des travaux, car le mémorial signifie quelque chose au Sénégal et partout dans le monde. Selon eux, au-delà du devoir de mémoire, cause incontournable, un monument du souvenir et du pardon en phase avec la caution de la communauté internationale, le projet du Mémorial de Gorée est une volonté politique qui mérite d’être respectée et soutenue.