Médina : Ça cogite sur une «alternative crédible» à Bamba Fall

Manifestement, la gestion du maire de la Médina Bamba Fall ne fait pas que des heureux. En effet, rapporte L’As, un Cadre d’initiative et de concertation de la Médina a été mis en place pour changer la donne. Pour la conseillère et coordonnatrice dudit comité Yacine Diagne, ce cadre, porté sur les fonts baptismaux samedi dernier, se veut un espace citoyen.

Déçue de la gestion du maire Bamba Fall, elle a soutenu que la commune de la Médina a des problèmes d’insécurité, de salubrité et d’autonomisation des femmes. C’est pourquoi, elle estime que même si le cadre est apolitique, ils sont prêts à présenter une liste aux prochaines élections locales pour une alternative crédible à la gestion de Bamba Fall.