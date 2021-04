Le maire de la Médina a profité, vendredi dernier, du lancement des opérations de désencombrement dans sa commune pour tirer la sonnette d’alarme.

Selon Bamba Fall, 112 bâtiments situés dans sa commune sont dans un état de délabrement très avancé. Et ces immeubles risquent de s’écrouler à tout moment sur la tête des populations. «J’informe le ministre de l’Urbanisme, du Logement et de l’Hygiène publique et le maire de Dakar que, dans le quartier Médina, nous avons 112 bâtiments qui menacent de s’écrouler. Et nous avons peur que ces immeubles tombent sur les populations pendant l’hivernage. Je demande à ce qu’on trouve des solutions très vite pour éviter que le pire ne se réalise. Je veux qu’on m’aide à démolir ces bâtiments parce que leurs propriétaires ont reçu tous les dossiers notamment sur les autorisations de démolition. Mais ils n’ont pas les moyens de démolir ces bâtiments. La mairie, idem», lance le premier magistrat de la commune de Médina.

Walfnet